I supermercati aperti domani.

Quasi tutti i centri commerciali, supermercati e negozi di Olbia saranno aperti per domani 1 maggio in occasione per la Festa dei Lavoratori. Una volta sarebbe stata un’eccezione, oggi invece è quasi una regola. Sempre più supermercati, centri commerciali e negozi restano infatti aperti durante le festività nazionali.

Vediamo di seguito un breve elenco di chi rimarrà aperto domani, 1 maggio, a Olbia.

I due centri commerciali Auchan e Centro commerciale Terranova seguiranno il classico orario dalle ore 8.30 alle ore 21.00. Il centro Gallura in località Pozzo Sacro seguirà l’orario 9.00/ 21.00. Il Dettori Market di Via Aldo Moro seguirà l’orario 8.30/20.30, stesso orario per il Romagnolo di Via Aldo Moro. Md di zona aeroporto e di via Roma saranno aperti dalle 8.30 alle 20.30. Il Super pan farà mattina dalle 8.30 alle 13 e 16-20, mentre la Conad di via Galvani dalle 8.00 alle ore 14.00.

