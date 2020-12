Le previsioni meteo per l’ultimo giorno del 2020 a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

Il meteo per l’ultimo giorno dell’anno 2020 sarà caratterizzato da nuvole e sole a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi giovedì 31 dicembre è prevista una mattinata soleggiata. La temperatura massima registrata sarà di 12 gradi. I venti raggiungeranno i 25 km/h.

Per domani venerdì 1 gennaio è prevista una giornata di sole alternato a nuvole con pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11 gradi. I venti raggiungeranno i 30 km/h.

