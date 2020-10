Le previsioni meteo.

Il meteo di questo week-end sarà caratterizzato da sole e nuvole a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 10 ottobre è previsto un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi. I venti saranno moderati. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Per domani domenica 11 ottobre sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20 gradi. I venti saranno forti e proverranno da Ovest. Mare mosso.

(Visited 133 times, 133 visits today)