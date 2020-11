Le previsioni meteo per il week-end a Olbia e in Gallura

Le previsioni meteo.

Il meteo di questo week-end sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso e forte vento a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 21 novembre è previsto un cielo in prevalenza nuvoloso per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 13 gradi. Soffieranno forti i venti con raffiche sino a 60 km/h.



Per domani domenica 22 novembre sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14 gradi. I venti caleranno in serata.

