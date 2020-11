Si potrà chiedere aggiornamenti sui pazienti ricoverati a Olbia.

Poter avere notizie dei propri cari ricoverati per coronavirus è essenziale per le famiglie dei pazienti. Ecco perché Mater Olbia Hospital ha attivato due indirizzi e mail dedicati rispettivamente al reparto di degenza ordinaria e sub intensiva reparto.covid@materolbia.com e al reparto di terapia intensiva intensiva.covid@materolbia.com ad uso esclusivo dei familiari dei pazienti che sono ospitati presso il reparto Covid del nosocomio.

I familiari possono inviare una mail di richiesta di aggiornamento specificando il proprio nominativo, il nominativo del familiare ricoverato, il grado di parentela e i recapiti telefonici. Saranno fornite indicazione unicamente ai congiunti dei pazienti. Compatibilmente con l’operatività del reparto, gli operatori sanitari coinvolti daranno seguito quotidianamente alle richieste inoltrate.

La priorità è la cura dei pazienti, ma le comunicazioni alle famiglie saranno garantite quotidianamente compatibilmente con l’attività del reparto. Eventuali aggravamenti sostanziali ed imprevisti saranno comunicati con tempistiche differenti e più immediate.

