Le previsioni meteo.

Il meteo del week-end sarà caratterizzato da piogge e un clima non primaverile a Olbia e in tutta la Gallura. Sabato 6 aprile sarà una giornata all’insegna delle nuvole e della pioggia, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature non supereranno i 15 gradi.

Per domenica 7 aprile invece è previsto il sole solo di mattina e poi pioggia nel pomeriggio, le temperature non supereranno i 14 gradi.

