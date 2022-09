Il prezzo del pellet a Olbia.

La stagione estiva sta finendo e risale la preoccupazione di trovare il pellet a buon prezzo. Il prezzo carburante a biomassa per stufe però continua a lievitare. Infatti, se lo scorso anno era possibile trovarlo a soli 6 euro, quest’anno il costo sfiora i 12 euro.

Un prezzo proibitivo che ha portato molti acquirenti, però, a fare incetta di acquisti e scorte per fronteggiare la paura di ulteriori aumenti. Nei medio-grandi punti vendita di Olbia, sono tanti gli acquirenti a caccia del combustibile. “Già da un mese stanno facendo scorte e ci stanno chiamando“, dice un addetto vendita di Ottimax. Il pellet nel più grande fai-da-te della città è possibile trovarlo a 11.50 euro, mentre da CFadda parte dagli 11.90, fino ai 13.90 per la qualità in faggio.

Gli aumenti hanno portato anche alcuni commercianti, soprattutto dei punti vendita più piccoli, a prendere una drastica decisione. “Non venderemo pellet quest’anno, non vogliamo essere complici di questo schifo e non vogliamo lucrare sui beni primari e sulle disgrazie altrui”, spiega il titolare di un piccolo esercizio a Olbia. Non venderà il combustibile a biomasse nemmeno un altro negozio della città. Le motivazioni? Sempre l’aumento dei prezzi. “Già da fine febbraio abbiamo deciso di on vendere più il pellet – dice Claudio Piras, titolare di “A tutto Gas” -. Sono aumenti ingiustificati, considerando che arriva fino ai 13/14 euro contro i 6/7 dello scorso anno e siamo ancora in stagione estiva. Decideremo di commercializzarlo solo se il prezzo diventerà più accessibile, ma attualmente non ci sentiamo di esporlo a quel prezzo”.