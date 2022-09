L’incidente a Olbia.

Per cause in corso di accertamento, a Olbia, sulla strada 597, alle 14:30, si è verificato un frontale tra due auto. Fortunatamente, gli occupanti dei veicoli non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118.