Temperature in calo.

Una perturbazione di aria fredda è in arrivo in Italia e riguarderà anche la Sardegna. Ci sarà un abbassamento delle temperature, anche di 10 gradi. Infatti, nel week-end a Olbia e in Gallura è previsto un calo delle temperature sin ora primaverili. E così, per qualche giorno la primavera andrà in pausa.

In arrivo, soprattutto per domenica 5 maggio, un forte maestrale su Olbia e tutta la Gallura che porterà ad un brusco abbassamento delle temperature. Quindi ultime giornate di sole e temperature sino ai 25 gradi. Si spera solo per domenica. Le temperature massime raggiungeranno i 16 gradi.

(Visited 2.040 times, 2.068 visits today)