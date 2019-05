La vincita ad Alà dei Sardi.

Non è certo il 6 da 145 milioni di euro, ma è comunque la ben venuta la dea Fortuna che ha portato nella casa di una famiglia di Alà dei Sardi una vincita da 59 mila euro. Con il SuperEnalotto di oggi, 2 maggio, è stato, infatti, centrato un 5. La schedina è stata giocata nella ricevitoria della Cartoleria di Dario Seddaiu in via Roma ad Alà.

