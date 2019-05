I controlli.

In un pub della Caletta i militari della stazione carabinieri di Santa Lucia, hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro, gli avventori, in tutto 16, sorpresi all’interno del predetto luogo pubblico in stato di ubriachezza e il titolare del locale un 30enne in quanto, aveva somministrato bevande alcoliche fino a determinare lo stato di ubriachezza degli stessi in orari non consentiti violando così, l’ordinanza imposta dal Comune di Siniscola.

L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Isili nei comuni della giurisdizione proseguirà anche in questo fine settimana con mirati servizi di controllo alla circolazione stradale disposti dal comando provinciale carabinieri di Nuoro.

