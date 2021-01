Il primo singolo di Andrea Sanna.

Si chiama Tue ed è il primo singolo del cantante di Olbia Andrea Sanna. Il nuovo brano, uscito il 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali racconta la Sardegna e lo fa in un modo davvero originale. Tue è un brano scritto in sardo e in italiano dal genere moderno e radiofonico e inedito per il panorama musicale dell’Isola.

Ha solo 20 anni Andrea e nonostante la giovane età ha già le idee molto chiare. “Ho frequentato varie scuole di canto tra cui anche la scuola civica di Budoni e poi al CET di Mogol in Umbria – ha detto –. A 13 anni mi sono esibito per vari locali della città e in varie zone della Sardegna”. Tue è stato scritto da Dario Deriu e racconta le bellezze dell’Isola, mentre il videoclip sul canale Youtube del giovane artista, uscito il 30 gennaio, è girato da Marco Falqui. Le location del video ufficiale sono il parco Fausto Noce di Olbia, il molo Brin e la parte alta di zona Bandinu.

Tra i progetti futuri c’è anche la formazione di una band, Andrea Sanna Quartet, con cui collaborerà per realizzare altri singoli sempre in sardo-italiano e in genere pop-rock. “L’idea di creare questo progetto musicale nasce dalla passione che da sempre ho avuto nei confronti della musica sarda – ha detto il cantante -. Nella speranza che si possa ritornare presto a fare musica tutti insieme io continuo a lavorare anche da casa per cercare di realizzare questo mio sogno che da sempre mi accompagna”.

