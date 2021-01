La richiesta dell’associazione Ala di San Teodoro.

ALA, associazione libera animali, di San Teodoro cerca volontari che tengano in stallo i cani e i gatti, salvati dalla strada, in attesa di adozione. L’associazione si occuperà di fornire ogni tipo di supporto dal cibo ai medicinali eventualmente necessari e seguirà i volontari in tutte le fasi del periodo di affidamento temporaneo del cucciolo.

I requisiti richiesti sono molto semplici. Tenere l’animale in un luogo idoneo e in cui non vi siano altri animali di indole aggressiva, seguire le indicazioni fornite dai membri dell’associazione, avere una minima esperienza in materia. Le persone che intendano candidarsi devono contattare tramite Messenger ALA – Associazione Libera Animali.

