La vicenda di una casa occupata a Olbia.

Una persona arrestata e altre due denunciate, a Olbia, per aver occupato abusivamente una casa in via Gallura. Nei giorni scorsi, il proprietario stava rientrando a casa quando all’interno ha trovato 3 persone, di origine tunisina, che avevano forzato la porta per occupare la struttura.

Uno degli abusivi, già gravato dal decreto di espulsione, è stato arrestato dai carabinieri, mentre gli altri due sono stati denunciati. A nulla sono valse le giustificazioni. L’aver forzato la porta per una occupazione abusiva ha costituito reato, ragion per cui si indaga per violazione di domicilio in concorso.

