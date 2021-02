La decisione a Nuoro.

Sono stati rinviati a giudizio i quattro pastori per un blocco stradale sulla statale 131 Dcn avvenuto nel febbraio del 2019 quando moltissime persone hanno protestato in tutta la Sardegna per chiedere un del prezzo del latte equo.

Il processo si terrà quindi a Nuoro il prossimo 16 giugno. Sono molte le manifestazioni di solidarietà per i quattro pastori, a partire dall’associazione Libertade, che fuori da Tribunale per dimostrare il proprio sostegno.

