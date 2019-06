I consigli su come affrontare la prova costume.

L’estate è alle porte, ma oltre un italiano su due (54%) si dichiara poco o per nulla soddisfatto della propria forma fisica. Complice uno stile di vita sedentario (16%) e la poca attenzione nei confronti dell’alimentazione (33%), il sentirsi impreparati genera principalmente ansia e abbassamento dell’autostima. Ciò è dovuto a quello che gli esperti chiamano “minaccia di identità sociale”, ovvero la paura di essere giudicati negativamente, autoconvincendosi in partenza di essere ciò che gli altri potrebbero pensare di noi. Per questo motivo, gli esperti consigliano di partire “dalla testa” e basare la propria motivazione nel mangiare sano e svolgere attività fisica dedicandosi a qualcosa che si apprezza profondamente, in linea con i propri valori e interessi, in modo da star bene e affrontare la “remise en forme” con leggerezza.

È quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 1.300 italiani – donne e uomini di età compresa fra i 20 e i 55 anni – attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community, per capire come si rimettono in forma in vista della bella stagione.

Quanto si sentono fisicamente pronti gli italiani? Il 21% confessa di non essere per nulla soddisfatto, mentre il 33% si dichiara poco contento della propria silhouette. Ma perché gli abitanti del Belpaese sono arrivati fuori forma a questo particolare periodo dell’anno?

In molti sostengono sia dovuto alla poca attenzione volta all’alimentazione (33%), altri ad un’insufficiente attività fisica (27%) e a uno stile di vita sedentario (16%) tenuto durante l’anno. L’idea di dover esibire a breve abiti più leggeri o costumi da bagno genera ansia (38%) al pensiero del giudizio altrui, minore autostima (22%) e, in alcuni casi, perfino depressione (17%) legata al non raggiungimento dell’obiettivo in tempo. Una sensibile percentuale di italiani (23%) si dice comunque ottimista e positiva.

Cosa decidono di fare gli italiani per rimettersi in forma? Il 48% dichiara di volersi imporre una dieta ferrea, mentre il 33% per limitare i danni ricorrerà a un’iscrizione in palestra “last minute”. I più salutisti ammettono invece di “fare un fioretto” e quindi di evitare dolci e alimenti ipercalorici (23%), mentre non mancano coloro che aumenteranno il consumo di acqua, frutta e verdura per beneficiare degli effetti depurativi (28%).

