La Provincia di Sassari non paga l’affitto degli studenti Ipsar.

I titolari dell’Hotel Citti di Arzachena lanciano un ultimatum alla Provincia di Sassari. Se entro due settimane non verrà regolarizzata la situazione si provvederà a sgomberare gli studenti. Da inizio anno scolastico i ragazzi, che dovrebbero utilizzare i locali dell’istituto Ipsar Costa Smeralda, sono costretti a ripiegare nella struttura dei Citti visto che nella struttura scolastica i lavori procedono a rilento.

I lavori si sarebbero dovuti concludere il 31 agosto dello scorso anno, ma a causa dell’indisponibilità della struttura sono ancora in corso. Ragion per cui i titolari dell’hotel hanno deciso di scrivere all’amministratore straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, e al sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, per comunicare che se entro il prossimo 25 novembre non vi sarà una determinazione nella quale ci si fa carico dei costi dell’affitto si provvederà allo sgombero.

