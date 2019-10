Arrestato dai carabinieri di Olbia.

Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino tunisino dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il pusher era solito intercettare i potenziali clienti e allontanarsi dal posto a bordo della propria autovettura. Dopo un prolungato servizio di osservazione, i militari hanno individuato un compratore avvicinarsi all’auto e salirci a bordo, per poi allontanarsi assieme.

Dopo un breve tratto tra le vie del centro, il passeggero è sceso dalla macchina. Fermato dal personale del Nucleo RM, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente una dose di eroina. Nel frattempo un’altra pattuglia ha rintracciato lo spacciatore che è stato fermato e perquisito. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 3 grammi di eroina e 2 grammi di marijuana, denaro contante provento dell’attività illecita e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo domattina dovrà affrontare il processo di convalida.

