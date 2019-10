Calcio, Promozione Girone B, i risultati delle galluresi

Giornata positiva per Calangianus, Oschirese e Ilvamaddalena.

BONORVA 1 – 2 OSCHIRESE L’Oschirese vince in trasferta a Bonorva, salendo all’ottavo posto in classifica con 8 punti. Per il Bonorva gol di S. Deriu, per l’Oschirese hanno segnato D. Budroni e D. Sotgia.

CALANGIANUS 1 – 0 VALLEDORIA Con la vittoria contro il Valledoria il Calangianus sale a quota sei punti in dodicesima posizione in classifica, che a fine campionato vorrebbe dire salvezza. Il gol dei galluresi è stato segnato da F. Torresi.

ILVAMADDALENA 1093 1 – 0 LANTIERI SASSARI I leoni isolani continuano la corsa verso la vetta della classifica, inseguendo un Thiesi inarrestabile a Luogosanto. Per i maddalenini la rete della vittoria è stata segnata da G. Bazzoni. Ilvamaddalena seconda in classifica con sedici punti, due in più rispetto alle terze in classifica.

LUOGOSANTO 0 – 5 THIESI Troppo forte il Thiesi per un Logosanto che si sta togliendo numerose soddisfazioni in questo campionato. Per il Thiesi in gol C. Pintus, S. Lumbardu, S. Budroni, ancora S. Lumbardu e D. Sancis.

MACOMERESE 0 – 5 SAN TEODORO Il San Teodoro subisce una nuova sconfitta a Macomer. Le reti dei locali sono state segnate da M. Colombo, M. Colombo, M. Delrio, A. Sini, e G. Cabras. Il San Teodoro è ultimo in classifica con zero punti, mentre il Siniscola, penultimo in classifica, ha due punti.

