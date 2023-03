Il Re di Tavolara compie 90 anni: grande festa sull’isola per Tonino

Festa a Tavolara per i 90 del Re Tonino

“Oggi un giorno importante per il Re di Tavolara“, così dal ristorante annunciano la festa per i novant’anni di Tonino. L’apertura al pubblico è prevista tra un mese e mezzo, ma sotto un sole primaverile parenti e amici si sono ritrovati per festeggiare un compleanno speciale.

Tonino Bertoleoni, discendente di Giuseppe I che all’inizio dell’Ottocento si stabilì a Tavolara. Nel suo piccolo regno Tonino accoglie visitatori e clienti nel ristorante che porta il suo nome. Ma oggi è il suo giorno ed è stato lui il festeggiato che ha ricevuto tutte le attenzioni dell’isola.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui