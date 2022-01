Il reddito di cittadinanza in Gallura.

La pandemia continua a mettere in ginocchio le famiglie anche in Gallura e questa difficoltà la si può riscontrare anche dall’aumento delle richieste del Reddito di Cittadinanza. Solo in Sardegna, nel 2021, hanno beneficiato di questa forma di sostegno ben 59.247 nuclei, mentre i precettori di pensioni di cittadinanza sono stati 6.335.

I dati dell’osservatorio.

Stando a quanto emerge dall’Osservatorio Inps su reddito e pensione di cittadinanza ed emergenza, nel mese di dicembre 53.303 famiglie sarde hanno beneficiato del Rdc, con 103.024 persone coinvolte e un importo medio mensile erogato di 513 euro (538 euro per il reddito e 284 per la pensione). Secondo i dati in Gallura, riferiti al medesimo periodo, sono 6.690 le persone che hanno chiesto il sostegno economico e 3.629 le famiglie. L’importo medio mensile in Gallura, nel mese di dicembre, è di 493,68 euro.

In Gallura, ad oggi, sono mille famiglie in più ad aver chiesto il Rdc. Un aumento dei beneficiari del reddito di cittadinanza favorito anche dalla situazione sanitaria e la diminuzione delle prospettive lavorative, a causa delle restrizioni. A Dicembre del 2019, ovvero prima della pandemia, infatti, hanno beneficiato dell’importo circa 2.819 famiglie e 5.593 persone, con un importo medio mensile di 448,71 euro.