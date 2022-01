L’ordinanza del Comune di Telti.

Nonostante le diverse guarigioni che di questi giorni, a Telti sono 83 i cittadini positivi al coronavirus. Un numero in costante aumento che ha spinto l’Amministrazione comunale ad emanare un’ordinanza sulle scuole.

In queste ultime giornate, infatti, sono state numerose le segnalazioni e molte delle quali riguardano i bambini. Per questo motivo, si è ritenuto necessario predisporre la chiusura temporanea del micronido, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in attesa di predisporre una giornata di screening rivolta agli alunni e la sanificazione dei locali scolastici.

Da domani quindi la scuola dell’Infanzia e il micronido rimarranno chiusi fino a lunedì 31gennaio. Attività didattiche in presenza sospese anche nella Scuola Primaria, sempre fino al fine gennaio.