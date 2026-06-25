Meteo Olbia 26 giugno, caldo estivo ma senza eccessi

Le previsioni meteo per il 26 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 26 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata nel complesso stabile con sole prevalente e temperature più gradevoli rispetto ai giorni dell’ondata di calore. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite soprattutto lungo la costa e senza particolari criticità previste. La Gallura si salva dall’allerta gialla per pioggia della Protezione civile che domani riguarda il Nordovest e altre zone della Sardegna.

Le temperature restano alte, ma calano

Le temperature resteranno estive ma senza gli eccessi registrati nei giorni scorsi. Le massime potranno raggiungere i 31-33 gradi nelle aree interne della Gallura, mentre lungo il litorale il clima sarà mitigato dalla brezza marina. Anche le temperature notturne tenderanno a risultare più sopportabili rispetto alle recenti notti tropicali.

La fine di giugno continua a richiamare numerosi visitatori nelle principali località turistiche della Gallura. Le condizioni saranno favorevoli per le attività all’aperto, le escursioni e le giornate in spiaggia tra Costa Smeralda, Porto San Paolo e San Teodoro. Il mare si presenterà generalmente poco mosso e con temperature ormai pienamente estive, ideali per la balneazione.

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