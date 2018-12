Le ricadute economiche del Mater Olbia secondo i Riformatori.

Il coordinamento dei Riformatori sardi si interroga su come alcune parti politiche possano non essere contente dell’apertura del Mater Olbia. Negli ultimi giorni ci sono state, infatti, diverse manifestazioni contro l’apertura del nosocomio, struttura da lungo attesa ad Olbia e in tutta la Gallura.

I Riformatori sardi di Olbia tengono a prendere posizione contro queste manifestazioni, in quanto “il Mater è una struttura molto importante per il nostro territorio e che punta a diventare un punto di riferimento per la sanità in Sardegna”, scrive il coordinatore Alessandro Fiorentino.

“Bisogna considerare, inoltre, – prosegue Fiorentino – l’importanza dell’indotto economico, che si crea intorno come i tanti posti di lavoro e tutto quello che deriva come richiesta di case, eccetera“. Cosa fare allora? “Bisognerebbe semmai protestare affinché si aumentino i fondi alla sanità che sono stati tagliati e mal organizzati con la pessima Riforma sanitaria regionale targata centrosinistra – risponde il coordinatore -. La sanità privata può dare un grande contributo alla sanità regionale, come già succede in varie regioni e provincie italiane”.

(Visited 245 times, 245 visits today)