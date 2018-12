Il Grig si è offerto per acquistare quattro ettari.

Le dune di Chia saranno dei sardi per sempre. È questo il nobile gesto fatto da un gruppo di ambientalisti, il gruppo di intervento giuridico Grig, che hanno deciso di acquistare questo piccolo pezzo di paradiso della Sardegna, per renderlo disponibile a tutti. L’obiettivo del Grig, associazione nata in difesa dell’ambiente, è stato quello di evitare che qualche investitore potesse acquistare il complesso naturalistico e recintarlo.

Attualmente, sono stati acquistati circa quattro ettari, per lo più collinette di sabbia che chiudono il lungo arenile e tanta spiaggia. La trattativa, secondo quanto riportato dall’Ansa da Stefano Deliperi, fondatore dell’associazione, è stata lunga e complicata a causa dell’arrivo di investitori arabi. Fortunatamente, quel che rimane è per lo più territorio demaniale e quindi non vendibile.

L’azzurro mare della zona di Su Giudeu sarà, dunque, preservata dagli investitori stranieri e costituirà un regalo a tutte le future generazioni. Ora che la Grig ha versato una caparra, si chiede a tutti i cittadini di coprire parte delle spese con una donazione privata. L’obiettivo è quello di tenere tutte le aree aperte al pubblico e renderle fruibili a tutti.

(Visited 33 times, 33 visits today)