Assolto dall’accusa di riclaggio.

Si era fatto intestare case e consegnare centinaia di migliaia di euro. Una presunta capacità “seduttiva” verso decine di vedove della Lombardia e del Piemonte, che gli era valso il soprannome di Latin Lover di Cressa.

Ma ora il tribunale di Tempio ha assolto Lucio Camozza, 64 anni, ex broker originario di Cressa, in provincia di Novara, dall’accusa di riclaggio per prescrizione.

Non solo. I giudici hanno anche disposto il dissequestro del patrimonio dell’uomo, che vale alcuni milioni di euro e che consta di case in Costa Smeralda.

Secondo la Procura erano state acquistate con i proventi delle presunte truffe alle vedove. Ma i fatti risalgono a oltre dieci anni fa e il reato di riciclaggio è caduto in prescrizione.

