La manifestazione per la gestione delle strutture sportive.

Sono state avviate a Calangianus le procedure per effettuare un’indagine di mercato, non vincolante per l’amministrazione, per l’affidamento in concessione per la gestione di diverse strutture di proprietà del Comune.

Le strutture sono le seguenti: Campo Calcio A5 “Mangoni”, Campo Calcio A5 “Santa Margherita”, Campo Sportivo “Signora Chiara”, Campi da Tennis e attività sportive “Firuccia” e il Centro Polivalente “Santa Margherita”.

Tutta la documentazione è disponibile online sul sito del Comune di Calangianus.

La domanda dovrà essere presentata mediante PEC o a mano al Protocollo del Comune, entro le 13 del 13/01/2020. L’amministrazione comunale, dopo l’approvazione del nuovo regolamento sulle strutture comunali, può ora procedere con il suo obiettivo di riordinare e riorganizzare la gestione degli immobili di sua priorità.

La manifestazione di interesse è indirizzata principalmente alle associazioni di Calangianus che vorrebbero prendere in gestione le strutture per organizzare eventi e programmare attività a lungo termine sul territorio.

(Visited 58 times, 73 visits today)