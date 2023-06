Il ricordo di Bachisio Sulas a Olbia.

Un anno dopo la sua scomparsa, parenti e amici commemorano con affetto, a Olbia, Bachisio Sulas, di 56 anni. Nato il 9 maggio 1966 a Bolotana, nella provincia di Nuoro, Bachisio era un appassionato pescatore e nutriva un forte legame con sua moglie Antonella, dalla quale aveva avuto tre figli: Viviana, Mario e Francesco.

Per onorare la sua memoria, una Messa di suffragio si svolgerà lunedì 3 luglio alle ore 19 presso la chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia a Olbia. Durante questo momento di raccoglimento, i presenti avranno l’opportunità di ricordare le qualità e le meravigliose esperienze condivise con Bachisio, rendendo omaggio al suo spirito e al suo amore per la pesca, così come alla sua dedizione alla sua amata famiglia.

