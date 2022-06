Il ristorante giapponese Zuma sceglie Porto Cervo, è il secondo in Italia

Nuova apertura in Costa Smeralda.

La nota catena di ristoranti giapponesi Zuma, presente in 20 paesi del mondo e in Italia soltanto a Roma dal 2016, ha annunciato una seconda apertura in Costa Smeralda, nel cuore di Porto Cervo. Un anno fa era stato siglato l’accordo con Smeralda Holding per proporre l’opzione gastronomica izakaya creata da Rainer Becker.

Aprirà nel complesso del Cervo Tennis Club, con un nuovissimo rooftop con vista aperta sulla Marina. La scelta di aprire in Costa Smeralda risiede nella condivisione, anche da parte del brand, dei valori di eccellenza, rispetto del territorio.

E’ una cucina contemporanea quella offerta da Zuma, accompagnata dai cocktail preparati con cura, con il verde e l’azzurro della Costa Smeralda, grazie all’utilizzo di materiali come bambù, ceramica e pietra, che fanno da sfondo. Il ristorante è strutturato in due piani, su quello inferiore c’è un’ampia area lounge e bar, animate dalla musica offerta da un dj. Al piano superiore si trovano la robata grill e il bancone del sushi, con un design a pianta aperta che consentirà un flusso naturale di atmosfera lungo tutto il piano. Nel menu spiccano piatti come la ricciola piccante con peperoncino verde, ponzu e aglio marinato e il maiale iberico con koshu allo yuzu e salsa al tartufo.