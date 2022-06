Dalla Sardegna più di 400 domande per i fondi “Impresa Femminile”

Le domande in Sardegna.

La Sardegna è al 12esimo posto in Italia per il numero di donne che hanno richiesto i fondi “Impresa Femminile”, con 424 domande. A presentare richiesta 157 attività con meno 12 mesi di vita, mentre 276 sono state le aziende di vecchia data.

A comunicare i dati l’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, che ha rilevato anche il numero di attività femminili nell’Isola. Sono 39.374 realtà registrate presso le Camere di Commercio. Secondo il dossier, operano per lo più nei settori dei servizi alla persona e della pulizia, della moda e delle attività di ristorazione, ovvero il 23,9% di tutte le realtà produttive.

In Sardegna 4.327 aziende sono gestite da giovani donne, che sono 11% del totale delle imprese femminili artigiane e quasi 5.946 sono imprese artigiane. Per quanto riguarda i numeri in provincia, Sassari-Gallura è al secondo posto per numero di imprese gestite da donne sono 12.652 di cui 2.075 artigiane (16,4%), dopo la provincia di Cagliari, con 16.114 di cui 2.464 artigiane (15,3% sul totale imprese donna). Significativamente più bassi i numeri a Nuoro sono 7.456 di cui 1.056 (14,2%) artigiane e Oristano, 3.132 con 350 artigiane (11,2%).