Addio a Rita Milena Deiana.

Olbia piange ancora una giovane vita. Rita Milena Deiana, conosciuta come Milena, aveva soltanto 52 anni. La giovane mamma di due figli, scomparsa per un brutto male, era molto conosciuta e voluta bene in città.

Olbiese di origine, è ricordata una donna molto creativa che realizzava gioielli e accessori. Una donna molto sorridente che amava tantissimo la vita e la sua famiglia. Una notizia, quella della sua scomparsa, che ha colpito tantissimo la città. Sono tanti i messaggi dei conoscenti della 52enne, che stanno mostrando la loro vicinanza alla famiglia colpita da questo terribile lutto. Il funerale di Rita si terrà il 28 marzo, alle ore 11:30, nella chiesa di NS de La Salette, a Olbia.

