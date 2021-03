Il 52enne è stato arrestato dai carabinieri di Olbia.

Spaccata questa notte nel supermercato Simply di Olbia. Un 52enne ha rotto la vetrata del negozio per impossessasi di alcune bottiglie di liquori del circa valore di 90 euro.

Dopo la richiesta di intervento arrivata al 112, i carabinieri si sono recati subito sul posto e in breve tempo sono riusciti a rintracciare e arrestare l’uomo in via Barbagia. Si tratta di un 52enne disoccupato, originario di Sassuolo ma residente a Olbia.

