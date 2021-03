Le regole per partecipare.

A San Teodoro è partita una bella iniziativa da parte del Comune per coinvolgere i giovani e sensibilizzarli all’uso della mascherina e al rispetto delle regole anticontagio con un contest fotografico che prende il nome di #Santeodorosicura. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza dei ragazzi rispetto ai rischi che si corrono ogni qual volta che ci si abbassi la mascherina, non si rispettino le distanze di sicurezza o si condivida una sigaretta o un cocktail con gli amici.

Per partecipare è necessario inviare la propria foto mentre si indossa la mascherina e i vari dispositivi di protezione o mentre si simulano le buone pratiche, raccomandazioni o comportamenti da tenere ai tempi del Covid-19. Oltre alla foto è necessario compilare un modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati e per la liberatoria all’uso delle immagini che i maggiorenni possono sottoscrivere autonomamente, con un semplice flag.

Per i minorenni sono invece i genitori a dover compilare e firmare l’autorizzazione e la liberatoria, scaricando il documento dal sito del comune di San Teodoro, per poi allegarlo al modulo di invio.

I requisiti di partecipazione sono:

– Avere dai 14 ai 30 anni compiuti;

– Essere residenti nel comune di San Teodoro;

– Inviare una foto di sé o in coppia.

Le foto raccolte verranno pubblicate sul sito istituzionale e sulle pagine social del comune di San Teodoro e potranno eventualmente essere utilizzate per una campagna di sensibilizzazione da realizzare attraverso la stampa di poster e manifesti.

