L’incontro con gli operatori del turismo a Golfo Aranci.

Incontro ieri mattina in Municipio tra il sindaco di Golfo Aranci e gli operatori di un settore fondamentale della filiera economica del territorio: la ricettività alberghiera ed extraalberghiera.

Una riunione, organizzata dall’assessore al Turismo Luigi Romano e alla quale hanno preso parte numerosi amministratori, che nasce anche da latri numerosi incontri virtuali. “Abbiamo avuto modo di ringraziarli per quanto fanno investendo risorse proprie – ha commentato il sindaco Mario Mulas. I loro sforzi non vanno solo ad incrementare il loro fatturato ma arricchiscono l’appeal della destinazione Golfo Aranci. Ho avuto piacere di ricordare le cose fatte in quasi due anni di amministrazione e di condividere con loro le linee guida della nostra azione in ambito turistico”.

“Siamo da sempre al loro fianco e lo saremo sempre per supportarci a vicenda specialmente in un periodo in cui c’è una gran voglia di ripartire dopo la tempesta. Sono sicuro, in questo senso, che gli operatori sapranno cogliere le opportunità facendosi trovare pronti fin dalle prossime settimane”, ha concluso il primo cittadino.

