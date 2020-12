L’uomo è stato trovato anche con un coltello.

Aveva fatto una bella spesa di alcolici, per brindare durante le feste, senza però passare dalla cassa. Presso un supermercato di Santa Teresa Gallura, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti per un soggetto che aveva rubato tre bottiglie di alcolici.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire in suo possesso dei coltelli a serramanico. Per l’uomo, un cittadino italiano, 58enne, con diversi precedenti penali, sono scattate le manette ed è stato ristretto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.

