Le proposte per la Sardegna.

L’ufficialità ancora non c’è. Ma l’indirizzo è chiaro. La Sardegna, come il resto dell’Italia, dovrebbe diventare zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio, e arancione in quelli lavorativi. Questo è quanto emergerebbe dal vertice tra il premier Giuseppe Conte, i capi di delegazione della maggioranza e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Pare che, durante le Feste, sarà possibile uscire dal territorio dei piccoli comuni, quelli fino a 5.000 abitanti, ma soltanto entro un raggio di 30 chilometri. Ma non sarà possibile recarsi nei comuni capoluogo, anche se si trovano a meno di 30 km di distanza.

Un allentamento potrebbe riguardare la cosiddetta deroga “dei due commensali”. Nelle giornate di zona rossa o arancione non ci si potrà comunque spostare tra regioni, ma sarà permesso al massimo di due conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Un’altra indiscrezione che trapela in attesa di conferma.

Si attende dunque l’ufficialità del nuovo Dpcm di Natale per il periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il Consiglio dei ministri si riunirà questa sera e potrebbe arrivare la fumata bianca al decreto.

