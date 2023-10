Rubata l’auto dei Collage in Puglia, appello di Tore Fazzi per il basso

Dopo un concerto in Puglia i Collage hanno subito il furto dell’auto, all’interno c’era il prezioso basso del leader Tore Fazzi. La serata a Stornarella, in provincia di Foggia, era andata benissimo. I video sui social testimoniano il gradimento del pubblico. Ma i problemi sono sorti la mattina dopo, nel paese di Candela, al risveglio i Collage non hanno trovato la loro auto.

“Siamo usciti dall’albergo e l’auto non c’era più – racconta Tore Fazzi dal treno che li riporta verso Roma -. Dentro l’auto c’era un basso che mi son fatto costruire con tanta dedizione da un liutaio di Pisa“. Il cantante-bassista del gruppo che nel ’77 andò da Olbia a Sanremo con “Tu mi rubi l’anima” soffre per il furto. “Quel basso è un pezzo unico, non potrete usarlo da nessuna parte perché c’è anche il mio nome sopra“.

Un’altra vittima dei ladri in Puglia è il tastierista Fabio Nicosia. “Nell’auto aveva il giubbotto con le chiavi dell’auto, della moto e dell’appartamento: tutte chiavi uniche”. Durante la diretta Facebook dal treno Fazzi rilancia l’appello ai ladri di fargli ritrovare almeno il basso. Il suo basso

