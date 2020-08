I controlli all’aeroporto di Olbia.

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio presso l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia, hanno fermato e sottoposto a controllo alcuni cittadini italiani e comunitari.

Erano in procinto di lasciare l’isola, portando nel bagaglio buste di ciottoli, conchiglie e sabbia prelevati dai litorali sardi, in violazione della normativa ambientale. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, oltre al sequestro del materiale illecitamente prelevato.

