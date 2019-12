La nuova piazza Cossiga a Golfo Aranci adesso è realtà

L’inaugurazione della piazza.

E’ stata inaugurata oggi la nuova piazza di Golfo Aranci dedicata al Presidente Francesco Cossiga. Oltre al primo cittadino Mario Mulas erano presenti anche i precedenti sindaci, compreso l’attuale assessore regionale Giuseppe Fasolino e il presidente della Regione Christian Solinas.

La cerimonia dell’ex piazza La Piccola è stata aperta dalla Brigata Sassari per poi passare la parola al sindaco Mulas che ha spiegato la nascita della piazza. Una prima parte del progetto più ampio per un secondo lotto per continuare a riqualificare ed abbellire l’area.

“Per i golfarancini si chiamerà sempre piazza La Piccola perché non ci può dimenticare della storia. Abbiamo deciso intitolarla ad un nome importante, un grande uomo e un grande politico come Francesco Cossiga che ha portato la Sardegna nel mondo”, commenta il sindaco Mulas.

La piazza poi è stata benedetta da vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias monsignor Sebastiano Sanguinetti.

