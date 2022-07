Sanzioni a Golfo Aranci.

Boom di sanzioni alle barche nelle acque di Golfo Aranci. La settimana scorsa, nell’ambito di un’attività di controlli da parte dell’ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci e degli uffici dipendenti di Porto Cervo e Porto Rotondo, sono state elevate 1.400 euro di multe per violazione dell’ordinanza 5/22 del 30 marzo 2022 (Utilizzo dei natanti da diporto e delle moto d’acqua in attività di locazione e noleggio per scopi turistico ricreativi, nonché per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Golfo Aranci).

Altre multe riguardavano illeciti di abusiva occupazione del demanio. In mare sono state riscontrate violazioni amministrative che hanno portato all’elevazione di 42 sanzioni, per un totale di circa 15.000 euro nei confronti di diportisti per il mancato rispetto della distanza minima dalla costa, per la navigazione/sosta/ancoraggio nelle acque interdette alla navigazione, per l’assenza a bordo dei documenti richiesti dalla normativa vigente.