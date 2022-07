Il regista immortalato a Olbia.

Il regista di Hollywood Robert De Niro è stato avvistato a Olbia, mentre atterrava dall’Aviazione generale dell’aeroporto. La stella del cinema è stata immortalata in un selfie con Barbara Molino, funzionaria contabile del Consorzio di gestione Area Marina Protetta Tavolara – Punta coda cavallo.

De Niro si trova da qualche settimana ad Alghero e Cagliari per girare la sua serie tv “Searching for Italy”, ma ha deciso di fermarsi in Gallura. Anche l’estate 2022 si conferma la stagione dei “vip” per i numerosi avvistamenti di famosi che scelgono la Costa Smeralda e Olbia per andare al mare. In questi giorni, per la città gallurese è passata anche la cantante Malika Ayane e a Porto Cervo sta trascorrendo le sue vacanze estive l’ex velina Melissa Satta.