La Sardegna è la Regione più amata dai turisti italiani e stranieri

Sono 20 come l’anno appena iniziato le regioni in cui è diviso il nostro Paese. Ma quali di queste sono le più popolari quando si tratta di turisti italiani o stranieri? E che differenza c’è in fatto di preferenze in media tra un turista francese e un turista tedesco o americano?

Per far luce su tutto ciò, HomeToGo, il più grande motore di ricerca al mondo per case e appartamenti vacanza, ha messo in ordine in una graduatoria le 20 Regioni italiane considerando la loro popolarità tra i vacanzieri nostrani e dei principali Paesi oltreconfine. Testa a testa tra Sardegna e Toscana con la prima che ha la meglio sulla seconda.

TOP 5 DELLE REGIONI ITALIANE PiÚ POPOLARI NEL 2020 PUNTI 1. Sardegna 372 2. Toscana 370 3. Sicilia 342 4. Puglia 298 5. Liguria 270

Sardegna regione-regina tallonata dalla Toscana. La Sicilia chiude il podio, seguono Puglia e Liguria.

Analizzando i dati relativi agli utenti italiani e stranieri, per ogni nazionalità di provenienza sono stati attribuiti da un massimo di 30 punti alla regione più popolare, fino ad un minimo di 1 punto per quella meno popolare. Aggregando i punteggi per regione da ciascun Paese, è la Sardegna la regione-regina tallonata dalla Toscana.

Le prime due classificate, promosse a pieni voti, si spartiscono praticamente tutti i 30: 6 per la Sardegna (dagli utenti di Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi) e 6 per la Toscana (dagli utenti di Canada, Belgio, Stati Uniti, Australia, Polonia e Spagna).

Medaglia di bronzo alla Sicilia, la quale sembra quasi più amata e gettonata dai turisti stranieri che da quelli italiani: se infatti è solo quinta nelle preferenze dei viaggiatori nostrani, consegue un ottimo secondo posto per ben 5 Paesi (Canada, Belgio, Regno Unito, Australia e Francia) e un ottimo terzo posto tra i turisti spagnoli.

Esattamente l’opposto accade per la Puglia, quarta in classifica generale, con il terzo gradino del podio come miglior piazzamento tra gli utenti italiani, mentre scende fino in sesta piazza secondo gli utenti tedeschi, spagnoli, canadesi ed olandesi. Unica eccezione sono i vacanzieri francesi che, al pari di quelli italiani, la pongono in terza posizione.

Puglia e Liguria staccano Calabria e Trentino-Alto Adige davanti a Piemonte, Umbria e Lombardia.

Anche la Puglia e la Liguria ne escono bene rispettivamente quarta e quinta, con quest’ultima addirittura quarta per gli utenti svizzeri e olandesi.

Se fino alla quinta posizione i risultati e i punteggi sono abbastanza omogenei tra le varie nazioni, dalla sesta posizione in poi risultano estremamente eterogenei: ne sono una prova la Calabria, sesta in graduatoria finale, messa al quarto posto dai canadesi, e solo al tredicesimo da belgi e olandesi.

Ancora più eclatante è il caso del Trentino-Alto Adige: settima in classifica generale, è terza per i turisti tedeschi anche in virtù della vicinanza geografica e culturale, mentre scivola addirittura al quart’ultimo posto per i turisti australiani e francesi, e addirittura al terz’ultimo posto per quelli canadesi.

Ottavo posto per il Piemonte mentre l’Umbria, nona nella graduatoria generale davanti alla Lombardia, è particolarmente ambita dai turisti australiani, per i quali è la quinta regione italiana più popolare.

Attrattività di città e regioni: non sempre sullo stesso binario.

Se il secondo posto della Toscana risulta una conferma rispetto al grande successo che il suo capoluogo, Firenze, riscuota presso i visitatori di ogni parte del mondo, non sempre la popolarità delle maggiori metropoli rispecchia la popolarità della regione di cui fanno parte.

È il caso di Lombardia e Lazio, le quali, nonostante Roma e Milano siano mete assolutamente gettonate dai turisti stranieri, nella loro interezza di regioni, non attirano esattamente nello stesso modo l’interesse dei vacanzieri di ogni parte del mondo.

A tal proposito è interessante anche il caso della Basilicata: nonostante l’anno di Matera 2019 capitale europea della cultura sia stato un successo assoluto per la città dei Sassi, la regione nella sua interezza resta penultima, davanti al solo Molise.

