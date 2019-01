Prete condannato per pedofilia a un convegno a Sassari.

Luci e ombre dietro il malore di un prelato atteso due giorni fa a un convegno della curia come relatore. Si tratta di don Domenico Pezzini, prete condannato per violenza sessuale su minori nel 2014.

È giallo sulla comparsa del suo nome in quella lista dei relatori. Il sacerdote, nonostante il suo passato, era stato invitato dall’Archivio storico diocesano di Sassari per parlare di Erberto, monaco e arcivescovo di Torres vissuto in epoca medievale. Il caso è stato sollevato dal quotidiano La Nuova Sardegna.

Pare che nessuno fosse al corrente del passato del prete, nemmeno l’organizzatore del convegno, il monsignor Giancarlo Zichi.

Nel 2014 la Corte di Cassazione lo ha condannato a dieci anni di reclusione per violenze contro un bambino bengalese, di cui avrebbe abusato tra il 2006 e il 2009 quando la vittima non aveva ancora compiuto 14 anni.

Nonostante ciò, quella mattina, don Pezzini doveva essere al convegno, ma ha dato forfait: la sua partecipazione è stata cancellata per colpa di un malore che lo ha costretto a un urgente ricovero ospedaliero.

