Schianto nel cuore di Olbia, due donne e un bambino in ospedale

Incidente in via Sangallo a Olbia: un bambino e due donne in ospedale

Grave incidente stradale questa mattina nel cuore di Olbia: un bambino e due donne finiscono in ospedale. Una Ford e una Nissan si sono scontrate verso le 8 all’incrocio tra via Sangallo e via della Porta. Nella Ford, che arrivava da via della Porta, c’era una donna col figlio. Lui non ha riportato ferite mentre la madre è finita in ospedale.

Al Pronto soccorso sono finiti anche madre e figlio che viaggiavano sulla Nissan. A preoccupare sono le condizioni del bambino, l’unico a cui è stato assegnato un codice rosso. Sul posto, per la messa in sicurezza dei veicoli e delle strade, sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia. Dei rilievi, per ricostruire la dinamica e valutare se ci sia stata una mancata precedenza, se ne sta occupando la Polizia locale di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui