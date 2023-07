Incidente a Santa Teresa, sette persone coinvolte: 3 in ospedale

Sette persone coinvolte nello schianto fra due auto avvenuto stamattina alle porte di Santa Teresa Gallura. Lo schianto si è verificato lungo la Statale 133 bis, all’altezza di Ruoni, e sono pesanti le ripercussioni sul traffico con le due auto ferme in mezzo alla strada. Per soccorrere i feriti è intervenuta la Protezione civile Lungoni e altre ambulanze: alle persone coinvolte è stato assegnato il codice giallo per dinamica. Per quattro delle sette persone coinvolte non c’è stato il trasferimento in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Teresa per mettere in sicurezza la statale. Spetta invece ai carabinieri ricostruire le cause e le responsabilità dell’incidente.

