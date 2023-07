I luoghi più belli per fare surf in Sardegna

Se stai cercando un posto dove fare surf e goderti l’atmosfera mediterranea allo stesso tempo, la Sardegna è la scelta perfetta. Questa splendida isola è famosa per le sue spiagge mozzafiato e i mari cristallini, ma non è solo un paradiso per i bagnanti e gli amanti del sole. Le coste dell’isola offrono alcune delle onde più grandi e potenti del Mediterraneo, perfette per il surf.

Il surf in Sardegna.

Mentre la Sardegna è stata a lungo un’attrazione turistica popolare, la sua reputazione come destinazione per il surf è relativamente recente. Negli ultimi anni, la pratica del surf, del kite-surf e del windsurf si è diffusa rapidamente lungo la costa. Oggi, la Sardegna è una destinazione popolare per i surfisti italiani e internazionali, grazie alle sue onde consistenti e alla bellezza naturale dell’isola.

Capo Mannu: il paradiso dei surfisti.

Capo Mannu è uno dei più importanti spot nazionali ed europei dove praticare il surf. Situato a circa 30 chilometri da Oristano, il punto di forza di questa magnifica baia è rappresentato dalla sua particolare collocazione che la espone a tutti i venti forti dei quadranti occidentali, in special modo al maestrale grazie al quale si creano le condizioni per il surf su onde alte anche 4 metri.

Capo Mannu offre numerose aree dove surfare; quella che assicura le “sfide” più emozionanti è la zona rivolta a nord-ovest verso la spiaggia di Sa Mesa Longa dove è possibile cavalcare onde alte fino ai 4 metri. Divenute celebri in tutta Europa le onde di Capo Mannu attirano ogni anno non solo tantissimi surfisti, specialmente quelli locali, ma anche altri sportivi appassionati di discipline come il kitesurf e il windsurf.

Tuttavia, bisogna fare attenzione poiché a causa del fondale roccioso, delle forti correnti e della difficoltà che spesso si incontra nell’entrare in acqua, Capo Mannu è consigliato solo ai surfisti più esperti. A pochi km di distanza da Capo Mannu si trova Mini Capo, un’area abbastanza tecnica caratterizzata da fondali corallini che come Capo Mannu è adatta solo ai professionisti.

Surf a Chia: il gioiello del surf nel sud della Sardegna.

A soli 50 chilometri da Cagliari nel comune di Domus de Maria si trova una delle zone più conosciute per praticare surf in Sardegna, ovvero la Baia di Chia, rinomata anche per le sue bellissime spiagge e i suoi panorami mozzafiato. Conosciuta da tutti i surfisti, la Baia di Chia si presta alla perfezione alla pratica di questo sport grazie al vento costante che la batte in ogni periodo dell’anno, sebbene la stagione migliore sia soprattutto l’inverno, quando la zona è decisamente meno affollata.

Presso la Baia di Chia in Sardegna i surfisti possono confrontarsi con buoni venti che soffiano da nord-est e con onde ripide che raggiungono un’ altezza massima di circa 3 metri. A Baia di Chia i surfisti troveranno un fondale sabbioso e rocce di granito ben levigate oltre a onde molto lunghe mentre per quanto concerne i venti la zona è battuta in diversi periodi dell’anno dal Grecale, dal Levante, dallo Scirocco e dal Libeccio.

Per chi vuole cavalcare le onde più alte si consiglia di recarsi a Chia in inverno quanto il vento di ponente assicura onde che possono raggiungere anche i tre metri. Da non dimenticare però che date le particolari caratteristiche, Chia è indicata soprattutto per i surfisti di livello medio-alto. In ultimo, bisogna ricordare che uno dei luoghi più belli per fare surf a Chia è Cala Cipolla, un‘area davvero suggestiva e ben riparata da un promontorio dove le onde non sono molto alte ma il fondale misto sabbia e rocce la rende adatta solo ai surfisti mediamente esperti.

Buggerru, la località ideale per surfisti amatoriali e professionisti.

Restando a sud, sulla costa sud-ovest si incontra un altro luogo perfetto per i surfisti, Buggerru, un piccolo comune marinaro situato nella sub-regione dell’Iglesiente, ideale anche per i surfisti con poca esperienza. Poco affollata, contraddistinta da fondali sabbiosi e da una certa frequenza di mareggiate, questa località beneficia anche di una posizione davvero strategica che la espone alle perturbazioni atlantiche, africane e continentali le quali garantiscono molti giorni surfabili all’anno.

L’area surf di Buggerru offre molti spots come il Molo, che garantisce le onde migliori, Portixeddu, caratterizzata da fondali sabbiosi e indicata per i surfisti esperti, e San Nicolò, una bellissima spiaggia di 3,5 km dove possono surfare tutti, dai principianti ai professionisti.

Porto Ferro: lo spot per il surf di Alghero e dintorni.

Un’altra bellissima zona dove surfare in Sardegna è Porto Ferro, una grande baia situata a circa 18 km da Alghero. Caratterizzata da fondali di sabbia e da uno scarso affollamento, Porto Ferro è perfetta per i surfisti emergenti, sebbene non manchino le aree esclusivamente indicate per i più esperti.

Chi è alle prime armi può surfare soprattutto nella parte centrale con le onde che arrivano da destra a sinistra, mentre i professionisti possono provare la zona della scogliera, decisamente più ostica a causa delle correnti e delle forti onde che possono raggiungere i 4 metri di altezza. Per chi desidera imparare il surf a Porto Ferro sono inoltre presenti numerose scuole e surf camps che offrono corsi per diversi livelli di preparazione.

Porto Ferro, ideale anche per chi cerca un’alternativa alla più affollata Capo Mannu, è molto semplice da raggiungere specialmente da Porto Torres dalla quale dista appena 30 km. Arrivando con il traghetto in Sardegna e sbarcando a Porto Torres non vi sarà quindi difficile giungere in questa zona dove oltre a dedicarvi al surf potrete anche riposarvi su spiagge magnifiche, circondati da paesaggi davvero unici.

Rena Majore e Santa Reparata, gli spots di Santa Teresa di Gallura.

Nella zona di Santa Teresa di Gallura si trovano due aree molto conosciute nel mondo dei surfisti, ovvero la spiaggia di Rena Majora e la Baia di Santa Reparata. La prima è lunga circa 2 chilometri e si caratterizza per un fondale misto sabbia e roccia che tuttavia ben si presta anche ai surfisti principianti.

Situata ad ovest di Santa Teresa di Gallura, la spiaggia di Rena Majore è molto affollata quindi è importante scegliere con attenzione il periodo così da potersi godere appieno una bella giornata di surf. Altro spot di Santa Teresa di Gallura e dintorni è Santa Reparata, una bellissima spiaggia contraddistinta da acque molto limpide che consentono sempre di vedere il fondale.

La Baia di Santa Reparata, a nord di Santa Teresa di Gallura, si caratterizza per il fondale quasi totalmente privo di rocce e per le onde non troppo alte, tutte caratteristiche che la rendono perfetta anche per i surfisti principianti. Oltre che ideale per il surf a Santa Reparata è possibile praticare anche altri sport acquatici, soprattutto il windsurf.

Isola Rossa: perfetta per principianti e professionisti

Altra zona perfetta per il surf è l’Isola Rossa, frazione di Trinità D’Agultu e Vignola, divenuta celebre tra i surfisti soprattutto grazie alla spiaggia La Marinedda, meta surfistica di eccellenza grazie al suo fondale sabbioso e alle sue onde potenti.

Perfetta per i professionisti, Marinedda è indicata anche per i principianti, per i quali sono disponibili in zona numerose scuole e corsi di surf, e per gli appassionati del kitesurf, sport praticato soprattutto presso le spiagge di Badesi e di Valledoria.



Contenuto realizzato in collaborazione con la Regione Sardegna – Assessorato al turismo, artigianato e commercio.

