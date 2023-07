Il furto a TeleRegione Sardegna.

La Messa che viene trasmessa quotidianamente in diretta dalla parrocchia di Nostra Signora de La Salette a Olbia, alle ore 8, non è potuta andare in onda su TeleRegione. Nella giornata di ieri dei ladri, approfittando della chiesa aperta, hanno rubato i sistemi di trasmissione dell’emittente.

“Da quasi due anni abbiamo garantito questo servizio per tanti ammalati e bisognosi che non potendosi recare in chiesa, avevano la possibilità di seguire le celebrazioni in comunione di preghiera – fanno sapere dal canale tv -. E se rubare non è mai bello, assume un significato ancor peggiore perché tale gesto va a lasciare senza una abituale compagnia tante persone come detto sole o bisognose”.

“Primariamente vogliamo dire a costoro che tutto il loro agire, nonché la preparazione osservatoria dei giorni precedenti a viso scoperto, è stata ben registrata dai sistemi di videosorveglianza della chiesa. Qualora, per esempio entro le 14, non riapparisse l’attrezzatura, pubblicheremo i i video al fine di una veloce identificazione. Secondariamente, qualora emergesse che tale gesto avesse lo scopo di ostacolare la nostra missione, sappiano tali soggetti che non saranno certo questi gesti a scoraggiarci”, concludono.

Sino al ripristino della piena operatività tecnica, le dirette delle Sante Messe saranno trasmesse e garantite da altre località sarde. Il palinsesto non subirà ulteriori variazioni.

