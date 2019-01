Lo sciopero dei controllori in Sardegna.

I disagi più grandi si stanno registrando a Cagliari. Al momento sono 11 i voli che risultano cancellati. Nessun problema, invece, almeno per il momento, negli aeroporti di Alghero e Olbia. Sono gli effetti dello sciopero dei controllori di volo dell’Enav, indetto per la giornata di oggi dalle 13 alle 17.

A Cagliari la giornata nei cieli è partita sotto la cattiva stella. L’areo Ryanair in arrivo da Roma ha accumulato un ritardo di quasi due ore per ghiaccio sulle ali. Sempre nel capoluogo sardo risulta cancellato il volo Vueling delle 12:50 in arrivo da Barcellona e quelli Alitalia delle 13:05 in arrivo da Roma, delle 14:40 da Milano Linate e delle 15 da Fiumicino.

Non partirà nemmeno l’aereo che da Catania dovrebbe arriva a Cagliari della Ryanair delle 17:35. Nessun disagio, invece, all’aeroporto di Alghero, dove non erano previsti sul tabellone arrivi o partenze in quella fascia oraria. Mentre a Olbia i collegamenti non hanno subito nessuna variazione.

