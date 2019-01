Il programma della festa di Sant’Antonio Abate.

È tutto pronto nella parrocchia di Sant’Antonio a Olbia per la festa del Santo patrono. Il fitto programma inizierà nel pomeriggio di domani, sabato 12 gennaio, con la quarta edizione della corsa podistica Correre per il fuoco, in collaborazione con la Podistica Amatori Olbia. Domenica 13, invece, alle 10,30 in via Redipuglia, si terrà la Remata di Sant’Antonio Abate – trofeo Conad, in collaborazione con la Lega Navale.

Venerdì 18 inizieranno i festeggiamenti religiosi. Alle 17,30, si terrà il raduno delle bandiere votive presso la chiesa di San Michele Arcangelo, la benedizione delle medaglie e il passaggio della bandiera di Sant’Antonio al nuovo priore. Domenica 20, alle 10,00, sempre presso la chiesa di San Michele Arcangelo, verrà celebrata la messa officiata dal vescovo Sebastiano Sanguinetti. Nel pomeriggio, alle 17,00, si muoverà, dalla chiesa di Sant’Antonio, la solenne processione in onore del Santo patrono. Seguirà la benedizione del fuoco, che verrà acceso nell’area sportiva di Isticadeddu e la tradizionale bicchierata

