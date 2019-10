Lo sciopero dei dipendenti dell’Auchan di Olbia preoccupati per il futuro

Lo sciopero di oggi.

I dipendenti dell’Auchan preoccupati per il loro futuro dopo il passaggio dell’ipermercato, ancora da formalizzare, al gruppo Conad.

Una protesta fuori dall’ipermercato di Olbia in cui i lavoratori chiedono certezze proprio nel giorno in cui è previsto un altro tavolo di confronto alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione dei 1800 dipendenti del gruppo Auchan di tutta Italia.

“In Auchan c’è un’aria pesante perché non abbiamo alcuna certezza sul nostro futuro e sul nostro posto di lavoro. Noi andiamo ogni giorno al lavoro con la paura di trovare i cancelli chiusi – racconta una delegata sindacale della Filcams Cgil della Gallura – . Sentiamo parlare di possibili esuberi. Perché la Auchan di Olbia è di 7500 metri quadrati mentre i punti vendita di Conad sono al massimo di 3500 metri quadrati e poi in Auchan ci sono reparti – come giardinaggio, abbigliamento, radiofonia – non presenti nei punti vendita di Conad, quindi i lavoratori potrebbero essere mandati via”.

(Visited 167 times, 173 visits today)